Венесуэла пытается вернуть свое золото из хранилища Банка Англии. Это около 14 тонн стоимостью почти полмиллиарда долларов, сообщает Reuters.

Венесуэла пытается вернуть свое золото из хранилища Банка Англии. Это около 14 тонн стоимостью почти полмиллиарда долларов, сообщает Reuters.Сделать это будет непросто: уже в течение двух месяцев страна не может получить страховку, которая просто необходима для отправки такого большого объема драгоценного металла.Вместе с тем США готовят санкции, призванные блокировать любые операции Каракаса со своим золотым запасом. Соответствующее распоряжение на прошлой неделе озвучил Дональд Трамп.Таким образом, перед президентом Венесуэлы Николасом Мадуро стоят сразу две проблемы. Первая: возможно, уже слишком поздно и Штаты не позволят ему вернуть золото в страну. Вторая: самого золота осталось очень мало. По данным МВФ, золотой запас страны оценивается в чуть более пять миллионов унций, хотя еще не так давно цифра составляла 12 миллионов. Дело в том, что из-за санкций власти страны вынуждены расплачиваться за импорт именно золотом.