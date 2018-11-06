53-летняя актриса Тери Хэтчер приняла участие в марафонском
забеге. Активность разменявшей шестой десяток звезды Отчаянных домохозяек
поклонников сериала порадовала. А вот ее внешний вид фанатов сильно
разочаровал.
53-летняя актриса Тери Хэтчер приняла участие в марафонском
забеге. Активность разменявшей шестой десяток звезды "Отчаянных домохозяек"
поклонников сериала порадовала. А вот ее внешний вид фанатов сильно
разочаровал.
Тери Хэтчер не помешали бы силовые тренировки. К такому
заключению пришли поклонники "Отчаянных домохозяек", болевшие за свою
любимицу в минувшие выходные. Актриса участвовала в марафонском забеге.
Как заметили зрители, фигура звезды оставляет желать
лучшего. Тери все еще стройна – но все заметили обвисшие руки, неровные бедра и
увядшую грудь. Впрочем, не только внешний вид, но и карьера Хэтчер давно прошли
свой пик. Героиня "Отчаянных домохозяек" Сьюзан, которую играла Тери,
полюбилась поклонникам за свою непосредственность и оптимизм. Но, как
выяснилось, в реальности таких качеств у актрисы не наблюдается. Остальные участники съемок позже признавались,
что с трудом терпели ее тяжелый характер.
Из-за характера или по другим причинам, но сниматься после "Отчаянных
домохозяек" Тери не приглашали. За все эти годы ей досталась лишь пара эпизодических
ролей и участие в озвучивании нескольких мультфильмов, пишет Woman's Day.
Фигура Тери не так давно на красной дорожке выглядела
гораздо лучше. Но тогда она допустила другой промах – перестаралась с пластикой
и уколами красоты. Некогда большие глаза актрисы сузились от неудачной
подтяжки, морщинки никуда не пропали, а, наоборот, появились в большом
количестве. Более всего пострадали шея и подбородок, которые и вовсе собрались
в складки.