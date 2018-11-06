53-летняя актриса Тери Хэтчер приняла участие в марафонском забеге. Активность разменявшей шестой десяток звезды Отчаянных домохозяек поклонников сериала порадовала. А вот ее внешний вид фанатов сильно разочаровал.

53-летняя актриса Тери Хэтчер приняла участие в марафонскомзабеге. Активность разменявшей шестой десяток звезды "Отчаянных домохозяек"поклонников сериала порадовала. А вот ее внешний вид фанатов сильноразочаровал.Тери Хэтчер не помешали бы силовые тренировки. К такомузаключению пришли поклонники "Отчаянных домохозяек", болевшие за своюлюбимицу в минувшие выходные. Актриса участвовала в марафонском забеге.Как заметили зрители, фигура звезды оставляет желатьлучшего. Тери все еще стройна – но все заметили обвисшие руки, неровные бедра иувядшую грудь. Впрочем, не только внешний вид, но и карьера Хэтчер давно прошлисвой пик. Героиня "Отчаянных домохозяек" Сьюзан, которую играла Тери,полюбилась поклонникам за свою непосредственность и оптимизм. Но, каквыяснилось, в реальности таких качеств у актрисы не наблюдается. Остальные участники съемок позже признавались,что с трудом терпели ее тяжелый характер.Из-за характера или по другим причинам, но сниматься после "Отчаянныхдомохозяек" Тери не приглашали. За все эти годы ей досталась лишь пара эпизодическихролей и участие в озвучивании нескольких мультфильмов, пишет Woman's Day.Фигура Тери не так давно на красной дорожке выгляделагораздо лучше. Но тогда она допустила другой промах – перестаралась с пластикойи уколами красоты. Некогда большие глаза актрисы сузились от неудачнойподтяжки, морщинки никуда не пропали, а, наоборот, появились в большомколичестве. Более всего пострадали шея и подбородок, которые и вовсе собралисьв складки.