Признаки настоящего гриппа среди больных отсутствуют.

Медицинские учреждения Владимирской области готовятся к возможной вспышке инфекций дыхательных путей. Несмотря на временное снижение числа заболевших ОРВИ, чиновники напоминают о важности профилактических мер.Согласно последним , количество обращений за медицинской помощью снизилось: за прошедшую неделю заболели чуть более восьми тысяч человек, большинство из них — жители региона, не проживающие во Владимире. Основные возбудители болезней — негриппозные инфекции: риновирус, метапневмовирус и парагрипп первого и третьего типов. Признаки настоящего гриппа среди больных отсутствуют.Тамара Томаева, исполняющая обязанности министра здравоохранения, напомнила, что лучшим способом защититься от болезни остается прививка. Прививки можно поставить бесплатно в ближайшей поликлинике, а детям — ещё и в школьных медкабинетах. В областном центре организованы дополнительные мобильные пункты иммунизации в крупных торговых центрах.Подготовка к сезону инфекционных заболеваний продолжается, и медики уверены, что своевременная профилактика поможет избежать серьезных осложнений.