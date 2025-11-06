Во Владимирской области продолжается прививочная кампания против гриппа. На данный момент привито 47% взрослых и 68% детей. Об этом на пресс-конференции сообщила и.о. министра здравоохранения

Во Владимирской области продолжается прививочная кампания против гриппа. На данный момент привито 47% взрослых и 68% детей. Об этом на пресс-конференции сообщила и.о. министра здравоохранения Тамара Томаева. Она также подчеркнула, что план по вакцинации — не менее 60% населения. Поэтому глава облздрава вновь призвала владимирцев не откладывать прививку, даже если вокруг нет вспышек простуды. Вакцинация