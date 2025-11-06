В минувшие выходные черно-белые сразились с вологодским «Динамо». В группе 2 дивизиона Б Второй лиги Первенства России соперники владимирских футболистов занимают второе место. Насыщенный

В минувшие выходные черно-белые сразились с вологодским «Динамо». В группе 2 дивизиона Б Второй лиги Первенства России соперники владимирских футболистов занимают второе место. Насыщенный матч на домашней арене торпедовцев закончился со счетом 1:1. Первый мяч оказался в воротах во втором тайме. За нарушение правил защитника черно-белых Александра Вязникова «наградили» желтой карточкой, а команде назначили штрафной.