Несколько фраз, услышав которые после переключения телеканала, понимаешь, что пропустил что-то очень интересное.
1)... Вот так с помощью стирального порошка и карандаша можно изготовить водяные знаки доллара.
2)... Что ж, Михаил, столь скандальных фотографий Курниковой зрители еще не видели.
3)... до 10. По этому адресу мы и ждем всех завтра. Плазменных телевизоров и ноутбуков хватит на всех!
4)... Судья дает финальный свисток! Вот так, друзья, Борисовский "Батэ" победил Барселону со счетом 7:0!
5)... Сейчас Новодворской остановят кровотечение и мы продолжим наши дебаты.
