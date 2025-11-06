Сегодня в Октябрьском районном суде состоялось первое заседание по уголовному делу министра регионального здравоохранения Валерия Янина. На нём огласили обвинение, определили дальнейший

Сегодня в Октябрьском районном суде состоялось первое заседание по уголовному делу министра регионального здравоохранения Валерия Янина. На нём огласили обвинение, определили дальнейший порядок судебного разбирательства. Кроме того, суд принял решение о продлении домашнего ареста Валерию Янину ещё на полгода – до 8 апреля 2026 года. Следующее судебное заседание состоится 19 ноября в 14.00. На него