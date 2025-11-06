Проблемы начались весной, когда у «Квартала» сменился собственник.

Во Владимире пенсионерка Любовь Орлова, старшая по дому №2 на улице Усти-на-Лабе, пришла на прием к депутату Госдумы от Владимирской области с жалобой на управляющую компанию.Ее диалог с работниками УК «Квартал» красноречиво описывает ситуацию:«Вы ничего не делаете, а хотите, чтобы мы проголосовали за повышение тарифа?», — возмущалась женщина.«Ну полы же у вас в подъезде моют. Какие претензии?!», – отвечал «Квартал» на претензии жильцов, которые, к слову, четыре месяца сидели без горячей воды.Оказалось, проблемы начались весной, когда у «Квартала» сменился собственник. С тех пор жизнь в домах, обслуживаемых этой УК, превратилась в ад. И дело не только в горячей воде. Компания накопила многомиллионные долги перед ресурсоснабжающими организациями. При этом деньги с жильцов «Квартал» собирает исправно. Куда уходят эти миллионы? Вопрос остается открытым.Алексей Говырин непосредственно на приеме совместно с главным жилищным инспектором Владимирской области Еленой Андреевой подробно разобрали ситуацию. Жилищная инспекция зафиксирует все нарушения, о которых сигнализируют жители. При подтверждении информации, УК будет привлечена к административной ответственности. А делом о долгах за газ, тепло и воду уже занимается полиция.«Я со своей стороны буду держать вопрос на личном контроле. Если потребуется, буду обращаться в органы прокурорского реагирования. Люди не должны оставаться один на один с «проблемными» управляющими компаниями или ТСЖ», — подчеркнул Алексей Говырин.