День матери в России отмечается в последнее воскресенье ноября.В 2025 году День матери в России будут отмечать 30 ноября.День матери был учрежден указом президента Бориса Ельцина в январе 1998 года, закрепляя последнюю неделю ноября как особый период, посвященный заботливым женским рукам, создающим атмосферу тепла и семейного счастья.Этот праздник объединяет миллионы сердец по всей стране, помогая укрепить семейные ценности и выразить искреннюю благодарность тем, кого называют самыми близкими людьми — нашими мамами.