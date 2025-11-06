Новая концепция и полное переоборудование здания. Ближайшие полтора года Центр современной культуры «Флигель» ждет реновация. После последнего заявления в медиапространстве о том, что

Новая концепция и полное переоборудование здания. Ближайшие полтора года Центр современной культуры «Флигель» ждет реновация. После последнего заявления в медиапространстве о том, что проект закрывается, его главный руководитель, Анастасия Вавилова, успела в корне изменить свое решение. В разговоре с «Шестым каналом» основательница одного из самых креативных пространств во Владимире, поделилась — оставить свое «детище» ее