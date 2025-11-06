Почему одни мелодии остаются с нами на всю жизнь, а другие вызывают раздражение? Как люди выбирают, что слушать и откуда берётся «эффект Кадышевой»?Кто и как пишет современную музыку? Какую

Почему одни мелодии остаются с нами на всю жизнь, а другие вызывают раздражение? Как люди выбирают, что слушать и откуда берётся «эффект Кадышевой»?Кто и как пишет современную музыку? Какую роль играют в процессе современные технологии, например, искусственный интеллект?Как определяют музыкальные жанры современные исполнители? На эти темы рассуждаем в новом выпуске проекта «Арт-подкаст на Шестом» вместе