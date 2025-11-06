Во Владимирской области фельдшер продавал информацию о смертях граждан.

Во Владимирской области разоблачили очередную схему, в которой медицинские работники незаконно обогащались на чужом горе. На этот раз перед судом предстанет 60-летний фельдшер скорой помощи. Он обвиняется в том, что на протяжении почти года продавал информацию о смертях граждан представителям ритуального бизнеса. Ранее суд уже вынес приговор еще двум участникам этого дела. Подробнее в материале vlad.aif.ru.Налаженная схемаОбвиняемый, более 10 лет проработавший фельдшером по приему вызовов, имел доступ к базе данных, куда поступали заявки, в том числе и о констатации смерти людей.Следствие установило, что в мае 2024 года он заключил негласную сделку со своим знакомым, в следственном комитете Владимирской области. В любое время суток через мессенджер медик отправлял своему посреднику конфиденциальные данные: адрес, где находилось тело, коды от домофонов и, что особенно цинично, номера телефонов родственников умершего.Эта информация мгновенно перепродавалась индивидуальной предпринимательнице, занимающейся ритуальными услугами. Та, в свою очередь, немедленно направляла по указанному адресу своего «агента». Тот, пользуясь шоком и растерянностью людей, только что потерявших близкого, настойчиво предлагал услуги своей фирмы.Таким образом, за неполный год было зафиксировано не менее 10 подобных эпизодов. прокуратуры региона, фельдшер полностью признал свою вину, и теперь его дело будет рассматривать Ковровский городской суд. Ему грозит наказание вплоть до лишения свободы по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни с использованием служебного положения.Верхушка айсбергаЭта история — лишь верхушка айсберга. Не так давно Вязниковский суд уже вынес обвинительный приговор по схожему делу. На скамье подсудимых оказались заведующий паллиативным отделением Вязниковской районной больницы и предпринимательница, оказывающая ритуальные услуги.Следствие доказало, что с января 2024 по январь 2025 года медик получал от бизнес-леди взятки на общую сумму 140 тысяч рублей. Плата была за своевременное предоставление информации о смерти пациентов и их родственников. Суд оштрафовал предпринимательницу на 400 тысяч рублей, а врача — на 500 тысяч рублей, с лишением права занимать руководящие должности в течение трех лет.Циничный бизнесАгрессивный маркетинг в первые часы после смерти человека — не случайность. Рынок ритуальных услуг остается высокодоходным бизнесом, где конкуренция крайне высока. Кто первый предложит свои услуги растерянным родственникам, тот, с большой вероятностью, и заключит договор.По данным из открытых источников, стандартный набор ритуальных услуг в городе Владимире может обойтись в круглую сумму. Средняя стоимость скромных похорон начинается от 30-40 тысяч рублей, а более дорогой вариант легко может превысить 100-150 тысяч. Именно поэтому для ритуальных агентов так ценна оперативная информация — она гарантирует им клиента и серьезный доход.