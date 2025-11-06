Региональное управление Роспотребнадзора продолжает работу по наведению порядка в части торговли никотиносодержащей продукции возле образовательных учреждений области. Продажа табака

Региональное управление Роспотребнадзора продолжает работу по наведению порядка в части торговли никотиносодержащей продукции возле образовательных учреждений области. Продажа табака запрещена в радиусе 100 метров до их границы. Надзорное ведомство обратилось в суд, чтобы сетевая компания прекратила продавать сигареты возле детского сада №2 на улице Попова в Александрове. Канавинский районный суд Нижнего Новгорода удовлетворил исковые требования