Новый арт-объект появился у здания администрации. Об этом сообщил в своих соцсетях глава муниципального округа Алексей Андрианов. Макет самолёта АНТ-2 – символ первого цельнометаллического

Новый арт-объект появился у здания администрации. Об этом сообщил в своих соцсетях глава муниципального округа Алексей Андрианов. Макет самолёта АНТ-2 – символ первого цельнометаллического самолёта, который был создан в 1924 году из уникального сплава – кольчугалюминия. Его придумали местные металлурги. С начала 20-х годов XX века молодой инженер Андрей Николаевич Туполев ведет борьбу за внедрение