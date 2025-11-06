В этом году фестиваль был приурочен к празднованию 80-летия Победы.

31 октября на сцене ДК «Современник» в г. Коврове при поддержке ГБУ ВО «Экорегион» состоялся XXVI Региональный экологический фестиваль «Лазурь». Уже не первый год фестиваль объединяет под своим началом талантливых людей и идейных представителей экологического просвещения Владимирской области. В этом году фестиваль был приурочен к празднованию 80-летия Победы, а темой праздника стала цитата М. М. Пришвина «Охранять природу — значит охранять Родину».Участие в мероприятии приняли представители общеобразовательных учебных заведений, коллективы детского творчества и творческие коллективы дворцов культуры региона. Всего более 200 участников посетили региональный фестиваль.Программа фестиваля состояла из различных направлений и номинаций. «Зелёный театр», экомода «Льняная Русь», фотоконкурс, конкурс экологических проектов «Охранять природу — значит охранять Родину», конкурс видеороликов «Будь в тренде с природой», конкурс изобразительного творчества «Защитники Земли Русской» (представлены работы «Память героев», «На страже родной земли», «Мой дядя — герой специальной военной операции»).Кроме того, проходили уже традиционные мероприятия, такие как экологический блиц-турнир «Знать! Беречь! Сохранить!», дегустационный конкурс продуктов питания «Эко-продукты в кулинарии», зоовыставка «Сто друзей ста мастей». А так же традиционная акция «Городской взгляд». В этом году ребятам предложили создать картину на тему: «Будущее и настоящее Коврова». На полотне размером 2х3 метра дети изображали различные объекты города, которые они хотели бы видеть.Подведение итогов фестиваля состоится 11 ноября в Малом зале администрации города Коврова.Сотрудники ГБУ ВО «Экорегион» отмечают необычную атмосферу фестиваля. Из года в года она становится все более теплой и экологичной.Подготовлено отделом информации ГБУ ВО «Экорегион».