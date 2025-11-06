Транспортное сообщение с Энергетиком, включая автобусы, полностью восстановлено.

Во Владимире, в микрорайоне Энергетик, полностью завершены работы по ликвидации последствий ночной атаки беспилотников, произошедшей 5 ноября. Об этом сообщилГубернатор поблагодарил оперативные службы за профессионализм, а жителей – за понимание. В случае ЧС глава региона рекомендовал звонить по номеру 112. Администрация города подтвердила, что транспортное сообщение с Энергетиком, включая автобусы, полностью восстановлено.Напомним, ранее мы писали, что