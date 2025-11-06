В микрорайоне Лунево мог произойти обмыв дороги из-за бобров. Грызуны решили построить свое семейное гнездышко в трубе под дорогой. Из-за этого появился риск, что проезд к населенному пункту

В микрорайоне Лунево мог произойти обмыв дороги из-за бобров. Грызуны решили построить свое семейное гнездышко в трубе под дорогой. Из-за этого появился риск, что проезд к населенному пункту затопит. Сотрудникам ЦУГД при помощи спецтехники пришлось разобрать плотину. Из тг-канала ЦУГД г. Владимира Сотрудники и техника МКУ ЦУГД разобрали плотину, сооруженную бобрами в районе водопропускной трубы