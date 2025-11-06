По результатам проверки руководителям организаций внесены представления, приняты меры для устранения нарушений.

Во Владимирской области Судогодская прокуратура провела проверку соблюдения законодательства органами, отвечающими за профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, выявив ряд серьезных нарушений. Подробности рассказали вУстановлено, что ОМВД по Судогодскому району не ведет системный мониторинг интернет-активности подростков из группы риска, а также плохо борется с вовлечением детей в деструктивные сообщества. Кроме того, были случаи непривлечения к административной ответственности подростков и неполного проведения проверок по жалобам на недобросовестных родителей.В МКУ «Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики» не проводились мероприятия по реабилитации семей, находящихся в социально опасном положении, а должностные лица не посещали такие семьи и не приглашали их на профилактические и праздничные мероприятия.Нарушения выявлены и в образовательных учреждениях. В Лухтоновской школе-интернате ученик самовольно покинул территорию из-за слабого контроля, а в Краснобогатырской школе неполный список категорий лиц, с которыми должна проводиться профилактическая работа.По результатам проверки руководителям организаций внесены представления, приняты меры для устранения нарушений.