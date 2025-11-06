Движение солнечных частиц напоминает ситуацию пятилетней давности, когда произошла экстремальная магнитная буря.

Седьмого ноября Земля попадет под влияние сильнейшей магнитной бури, ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Эта буря обещает стать одной из самых мощных за последние годы.Астрономы предупреждают, что движение солнечных частиц напоминает ситуацию пятилетней давности, когда произошла экстремальная магнитная буря уровня G5. Такие события способны вызвать серьезные последствия: сбои в энергетических системах, ухудшение сигналов GPS и нарушение коротких волн радио.Эксперты подчеркнули, что прогнозируется воздействие сильного выброса энергии, произошедшего на Солнце прошлой ночью. Буря ожидается уровня G3-G4, что соответствует сильным колебаниям магнитосферы. Не исключено повышение активности до максимальной отметки G5.Эта ситуация касается и жителей Владимирской области. Как говорят специалисты, магнитные возмущения могут привести к сбоям в электрооборудовании и ухудшению самочувствия метеочувствительных людей. Хотя однозначных научных доказательств влияния магнитных бурь на организм пока нет, врачи рекомендуют внимательно следить за самочувствием и соблюдать осторожность.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .