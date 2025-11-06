Самое большое полнолуние года или суперлуние, или «Бобровая луна» – редкое явление, которое владимирцы увидели вечером 5 ноября и этой ночью. Суперлуние — это явление, когда Луна

Самое большое полнолуние года или суперлуние, или «Бобровая луна» – редкое явление, которое владимирцы увидели вечером 5 ноября и этой ночью. Суперлуние — это явление, когда Луна максимально близко находится к Земле. Расстояние составляет не менее 362 тысяч километров. В этот момент Луна кажется чуть больше и ярче. Ноябрьское полнолуние иногда называют «Бобровой луной». Есть