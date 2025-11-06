В полиции на прошлой неделе зарегистрировали 77 преступлений с использованием IT-технологий. В результате действий мошенников владимирцы потеряли более 31 миллиона рублей. Мошенники звонят

В полиции на прошлой неделе зарегистрировали 77 преступлений с использованием IT-технологий. В результате действий мошенников владимирцы потеряли более 31 миллиона рублей. Мошенники звонят гражданам, представляются сотрудниками правоохранительных или налоговых органов и просят передать средства курьеру под предлогом их «декларирования». Так мошенники обманули 70-летнюю пенсионерку из Коврова на 3 222 000 рублей. По такой же схеме аферисты лишили