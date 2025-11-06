Проект направлен на развитие профессиональной ориентации молодежи.

Школьники региона получают уникальную возможность погрузиться в мир профессий благодаря проекту «Билет в будущее». Проект направлен на развитие профессиональной ориентации молодежи, формирование интереса к различным профессиям и знакомство с современными предприятиями региона.До конца текущего года более 3000 учащихся 6-11 классов из 210 школ региона примут участие в профессиональных пробах и побывают на предприятиях в рамках проекта «Билет в будущее». На площадках профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования школьники познакомятся с 80 компетенциями. Организаторы подготовили для ребят 111 программ профессиональных проб, 7 из которых будут представлены впервые. Школьники смогут попробовать себя в таких профессиях, как оператор беспилотных летательных аппаратов, оператор станков с программным управлением, инженер, механик и ремонтник автотранспортных средств, учитель, электромонтажник, медицинский брат/сестра общей практики.Проект позволяет школьникам попробовать себя в разных сферах деятельности, получить практические знания, навыки и определиться с будущей специальностью. Экскурсионные визиты на предприятия позволяют ребятам увидеть своими глазами, как работают современные заводы, фабрики и организации, познакомиться с технологическими процессами и особенностями конкретных отраслей промышленности.«Единая модель профориентации «Билет в будущее» становится важной частью образовательного процесса, помогая молодым людям сделать правильный выбор профессии и подготовиться к успешной карьере. Для многих ребят участие в этом проекте становится первым уверенным шагом на пути к успеху и самореализации» - подчеркнула Ксения Зоткина, региональный координатор проекта.«Участие в проекте «Билет в будущее» положительно влияет на мотивацию школьников, повышает уровень их осведомленности о мире профессий и помогает выбрать наиболее подходящую. Проект способствует развитию будущих профессиональных компетенций, коммуникативных навыков и ответственности», - отмечают педагоги-навигаторы.Профессиональные пробы и экскурсии на предприятия для владимирских школьников пройдут до 28 ноября.Проект Единая модель профориентации «Билет в будущее» реализуется в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети». Проект реализуется Фондом Гуманитарных Проектов при поддержке Министерства просвещения РФ. Региональным оператором проекта выступает Владимирский институт развития образования им Л.И. Новиковой. Подробнее о проекте в регионе можно узнать в группе ВКонтакте https://vk.com/bvbvladimir.