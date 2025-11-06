Пациент вдохнул этот наконечник еще в детстве и прожил с ним 14 лет. Жалоб у него не было. Инородное тело у молодого человека увидели при выполнении компьютерной томографии. У пациента

Пациент вдохнул этот наконечник еще в детстве и прожил с ним 14 лет. Жалоб у него не было. Инородное тело у молодого человека увидели при выполнении компьютерной томографии. У пациента развилась пневмония, которая плохо поддавалась лечению. После обследования его срочно госпитализировали в Городскую клиническую больницу №5 города Владимира. Главный внештатный эндоскопист регионального Минздрава, врач-эндоскопист ГКБ