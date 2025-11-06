Она торговала контрафактными сигаретами.

В Гусь-Хрустальном Владимирской области направил в суд уголовное дело против 55-летней местной жительницы, обвиняемой в незаконном обороте немаркированной табачной продукции на сумму свыше 4,5 млн рублей. ПодробностиПо данным следствия, женщина, занимаясь предпринимательством, в январе 2025 года приобрела более 33 тысяч пачек контрафактных сигарет различных марок. Часть товара она хранила в гараже, остальное – в торговом павильоне на городском рынке.В июле 2025 года факт сбыта контрафактных сигарет был задокументирован в ходе проверочной закупки, после чего вся нелегальная продукция была изъята сотрудниками полиции. Теперь дело рассмотрит Гусь-Хрустальный городской суд.