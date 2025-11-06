Самым дорогим оказался говяжий холодец.

Во Владимирской области специалисты Центробанка России подсчитали стоимость приготовления холодца, основываясь на средних ценах Росстата. Самым дорогим оказался говяжий холодец – 167 рублей за порцию. Свиной обойдется почти в 100 рублей, а куриный – всего в 60 рублей.За год средняя стоимость холодца выросла на 7,5%, что ниже официальной инфляции в регионе (9,5% в сентябре 2025 года). Тарелка холодца весом в 1,5 кг теперь стоит около 300 рублей, против 280 рублей годом ранее.Наибольший рост цен среди ингредиентов показала курица, а также сухие приправы и специи, что объясняется ростом производственных и транспортных издержек. Из овощей подорожали лук и чеснок, в то время как морковь стала дешевле.