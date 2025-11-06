Сообщение о пожаре в пятиэтажном доме №6 на улице Егорова поступило в МЧС 5 ноября, в 23.18. Пламя распространилось на площади 8 кв.м. Спасатели эвакуировали из пятиэтажки 15 человек, в том числе

Сообщение о пожаре в пятиэтажном доме №6 на улице Егорова поступило в МЧС 5 ноября, в 23.18. Пламя распространилось на площади 8 кв.м. Спасатели эвакуировали из пятиэтажки 15 человек, в том числе двоих детей. Огонь тушили 14 спасателей на 5 единицах спецтехники. Фото: МЧС области