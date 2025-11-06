На этот раз карантинная зона установлена на проспекте Строителей.

Во Владимире обнаружен новый очаг амброзии полыннолистной, и это уже четвёртый случай за последний год. На этот раз карантинная зона, площадью 12,5 гектара, установлена на проспекте Строителей, рядом с домом №46-г, что у остановки «Красноармейская улица».Инспекторы наличие этого опасного растения, после того как образцы были изучены в лаборатории. Амброзия — это сильнейший аллерген, способный вызывать бронхиальную астму и поллинозы. Даже прикосновение к ней может привести к дерматитам.Теперь ответственным лицам на участке предстоит бороться с амброзией, регулярно проводя прополку и скашивание до четырёх раз за сезон. Ранее очаги были найдены на проспекте Строителей у ВлГУ, на улице Балакирева и на улице Мира.