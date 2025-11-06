Во Владимире прошёл региональный конкурс профессионального мастерства водителей троллейбусов. Его возродили после 10-летнего перерыва. Организаторами выступили администрация города

Во Владимире прошёл региональный конкурс профессионального мастерства водителей троллейбусов. Его возродили после 10-летнего перерыва. Организаторами выступили администрация города Владимира, муниципальное предприятие «Владимирпассажиртранс» и ООО «Управление троллейбусного транспорта города Коврова». Соревнования состоялись в троллейбусном депо на Ново-Ямском переулке в областном центре. Начальник городского управления транспорта и связи Юрий Иванов отметил, что во время соревнований водители продемонстрируют