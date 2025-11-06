Прощание состоится 7 ноября.

7 ноября в Киржаче Владимирской области состоится прощание с военнослужащим Николаем Бегляковым. Мужчина погиб в зоне СВО. Об этом сообщилаЦеремония пройдет по адресу: г. Киржач, ул. Калинина, д. 7.Напомним, ранее мы писали, что в Александрове уволили участника СВО за прогул на работе.