Маленькая девочка прибегает к маме, плачет.......: Мамааа, мне девочки и мальчики говорят, что у меня лицо на ж*пу похоже!!
- Ну что ты, детка, у тебя очень красивое личико, они тебе просто завидуют... Ты спроси у взрослого человека и он тебе тоже скажет, что это не так.
Пошла она на улицу, решила у кого-то ещё переспросить. Смотрит, люк открыт. В нём сидит рабочий и ремонтирует телефонный кабель. Девочка подходит к люку, наклоняется, чтобы спросить как она выглядит. Рабочий поднимает голову, мащет рукой и взволнованно говорит: ""Э-Э-Э, не ср*ть, НЕ СР*ТЬ!! Я здесь работаю!!""
