Во Владимирской области сохраняется угроза атаки БПЛА. Жителей региона призывают избегать открытых пространств. Соответствующее сообщение поступило от МЧС на мобильные телефоны.Напомним, накануне регион вновь подвергся атаке беспилотников. Губернатор Александр Авдеев , что беспилотниками атакована энергетическая инфраструктура в пригороде Владимира.К вечеру 5 ноября , что в микрорайоне Энергетик закончили работы по ликвидации последствий атаки. Добавим, что Владимирский регион не попал в ежедневную сводку Минобороны.