Во Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении предпринимательницы из Гусь-Хрустального, которую обвиняют в незаконном обороте сигарет в особо крупном

Во Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении предпринимательницы из Гусь-Хрустального, которую обвиняют в незаконном обороте сигарет в особо крупном размере. По данным СК РФ по Владимирской области, в январе 2025 года женщина приобрела более 33 тысяч пачек сигарет без обязательной маркировки суммарно на 4,5 млн рублей. Блоки она хранила дома, а продавала в