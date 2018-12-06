Нижняя
палата парламента в ходе пленарного заседания в четверг, 6 декабря,
одобрила инициативу президента Владимира Путина по защите бизнеса от
незаконного уголовного преследования. Соответствующие поправки в
Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы прошли первое чтение.
Нижняя
палата парламента в ходе пленарного заседания в четверг, 6 декабря,
одобрила инициативу президента Владимира Путина по защите бизнеса от
незаконного уголовного преследования. Соответствующие поправки в
Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы прошли первое чтение.
Законопроект
вводит перечень преступлений, уголовные дела по которым прекращаются в
случае возмещения ущерба физическому, юридическому лицу или государству.
Помимо прочего, в список включены преступления небольшой тяжести,
связанные с мошенничеством в кредитовании, страховании или компьютерной
информации, правонарушения в сфере авторских прав и прочие.
Нормативно-правовой
акт также освобождает от уголовной ответственности лиц, впервые
обвиненных в невыплате зарплаты, пособий, пенсий, стипендий в случае, если была погашена задолженность и
выплачена компенсация.
Президент
также предложил запретить заключать под стражу лиц, подозреваемых или
обвиняемых в злоупотреблении полномочиями, если преступление совершено в
сфере предпринимательства.
Владимир
Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию в 2015 году
заострил внимание на преследовании предпринимателей правоохранительными
органами, напомнил зампред думского комитета по госстроительству и законодательству Александр Грибов. По его словам, необходимо продолжать либерализацию законодательства в этой сфере.
Спикер
нижней палаты Вячеслав Володин отмечал, что законопроект по
усилению защиты предпринимателей очень ждут в бизнес-сообществе.
Законодатель неоднократно подчеркивал, что без деловой среды страна
развиваться не может.
"Уголовный
кодекс не должен быть инструментом решения хозяйственных конфликтов
между юридическими лицами. Все подобные споры должны решаться в рамках
административного и арбитражного законодательства", – сказал Володин.
Госдума
седьмого созыва уделяет большое внимание созданию максимально
благоприятных условий для ведения бизнеса. Кроме того, нижняя палата
ведет активный диалог с предпринимателями по актуальным вопросам, которые
непосредственно их затрагивают.
К
примеру, в мае текущего года депутаты вместе с бизнес-сообществом
обсуждали законопроект об ответе на американские санкции, а также
нормативно-правовой акт об ответственности за исполнение ограничительных
мер иностранных государств на территории России.