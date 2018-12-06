Нижняя палата парламента в ходе пленарного заседания в четверг, 6 декабря, одобрила инициативу президента Владимира Путина по защите бизнеса от незаконного уголовного преследования. Соответствующие поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы прошли первое чтение.

Нижняяпалата парламента в ходе пленарного заседания в четверг, 6 декабря,одобрила инициативу президента Владимира Путина по защите бизнеса отнезаконного уголовного преследования. Соответствующие поправки вУголовный и Уголовно-процессуальный кодексы прошли первое чтение.Законопроектвводит перечень преступлений, уголовные дела по которым прекращаются вслучае возмещения ущерба физическому, юридическому лицу или государству.Помимо прочего, в список включены преступления небольшой тяжести,связанные с мошенничеством в кредитовании, страховании или компьютернойинформации, правонарушения в сфере авторских прав и прочие.Нормативно-правовойакт также освобождает от уголовной ответственности лиц, впервыеобвиненных в невыплате зарплаты, пособий, пенсий, стипендий в случае, если была погашена задолженность ивыплачена компенсация.Президенттакже предложил запретить заключать под стражу лиц, подозреваемых илиобвиняемых в злоупотреблении полномочиями, если преступление совершено всфере предпринимательства.ВладимирПутин в ходе оглашения послания Федеральному собранию в 2015 годузаострил внимание на преследовании предпринимателей правоохранительнымиорганами, напомнил зампред думского комитета по госстроительству и законодательству Александр Грибов. По его словам, необходимо продолжать либерализацию законодательства в этой сфере.Спикернижней палаты Вячеслав Володин отмечал, что законопроект поусилению защиты предпринимателей очень ждут в бизнес-сообществе.Законодатель неоднократно подчеркивал, что без деловой среды странаразвиваться не может."Уголовныйкодекс не должен быть инструментом решения хозяйственных конфликтовмежду юридическими лицами. Все подобные споры должны решаться в рамкахадминистративного и арбитражного законодательства", – сказал Володин.Госдумаседьмого созыва уделяет большое внимание созданию максимальноблагоприятных условий для ведения бизнеса. Кроме того, нижняя палатаведет активный диалог с предпринимателями по актуальным вопросам, которыенепосредственно их затрагивают.примеру, в мае текущего года депутаты вместе с бизнес-сообществомобсуждали законопроект об ответе на американские санкции, а такженормативно-правовой акт об ответственности за исполнение ограничительныхмер иностранных государств на территории России.