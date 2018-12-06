В Иркутской области пострадавшим от холодов неожиданно оказался цирковой верблюд по имени Славик из Сочи. После ДТП на дороге он преодолел десятки километров на 40-градусном сибирском морозе. Сейчас он приходит в себя после перенесенных потрясений и его жизнь никогда не будет прежней.

В Иркутской области пострадавшим от холодов неожиданно оказался цирковой верблюд по имени Славик из Сочи. После ДТП на дороге он преодолел десятки километров на 40-градусном сибирском морозе. Сейчас он приходит в себя после перенесенных потрясений и его жизнь никогда не будет прежней.Такого длинного перехода верблюд по кличке Славик в своей цирковой жизни еще никогда совершал. За пять часов — с 2 ночи до 7 утра — "корабль пустыни" преодолел 20 километров по 40-градусному морозу.Славик и Сережа — два верблюда из сочинского цирка — ехали на север Иркутской области на гастроли. Но водитель фуры поздно ночью сбился с дороги и съехал в кювет. Автомобиль опрокинулся, Сережа — погиб, а его товарища удалось вызволить из покореженного кузова.Операция по спасению "выжившего", как его теперь называют — продолжалась несколько часов. Найти грузовик, чтобы перевезти спасенное животное, не получилось. В глубокой ночи, "караван" отправился в путь пешком. Впереди — погонщик с верблюдом, за ними экипаж ДПС и пожарная машина."Благодаря неравнодушным гражданам поселка Эдучанский и погонщику верблюда данный верблюд был доставлен в пожарную часть поселка, где и был благополучно размещен ", — рассказал Кузьма Линейцев, сотрудник полиции.Пожарные уже успели познакомиться и даже подружиться со своим постояльцем. Двугорбого питомца здесь обеспечили кормом, водой и угощают печеньем. Останется ли его выступление в программе пока не ясно. Но совершенно точно — это был самый опасный номер в цирковой карьере Славика.