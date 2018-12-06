Три частных дома загорелись в Анапе, пламя охватило 500 квадратных метров.

Три частных дома загорелись в Анапе, пламя охватило 500 квадратных метров.Как передает ТАСС, об этом рассказали в экстренных службах города.Собеседник агентства отметил, что пожар на Терской улице вначале произошел в двухэтажном частном доме, но очень быстро огонь распространился на соседние строения, грозя переметнуться на четвертое здание.Пожару присвоен третий номер сложности. На месте происшествия работают сотрудники МЧС, которые пытаются локализовать возгорание. Сведений о пострадавших нет.