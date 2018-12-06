Максим Галкин уже почувствовал новогоднее настроение. Гуляя по городу, артист засмотрелся на пушистую красавицу.

Максим Галкин уже почувствовал новогоднее настроение.Гуляя по городу, артист засмотрелся на пушистую красавицу.Максим опубликовал в личном микроблоге видео, на которомкрупным планом запечатлена гигантская новогодняя елка, густо украшенная разноцветнымишарами, колокольчиками и фонариками. Макушку дерева венчает святящаясяфигурка.Артист подумал, что новогодняя красавица отлично бысмотрелась во дворе его семейного замка в деревне Грязи. "Вот, елку для домаподобрал – не маловата ли?" – подписал Максим публикацию.Фолловеры оценили тонкий юмор знаменитости. Кто-то дажеотметил, что у Галкина "губа не дура", раз уж он положил глаз на такое роскошноедерево."😍😁👏👌👍ябы не отказалась от такой но в наш домик не влезет😂(здесь идалее орфографияи пунктуацияавторов сохранены.– Прим. ред.)","Для Вас маловата", "Пойдет, забирай по-тихому", "Максим, если только в спальню... В гостиную посолиднее надо бы... 😂😂😂", "Подтакую елочку надо дом другой подобрать...до Грязей не дотащите...", " А как же Алла?Одобрит?", " А потом начнется самое страшное: "выбрось елку", – рассуждалиинтернет-обыватели.Отметим, что в домеАллы Пугачевой и Максима Галкина уже во всю ожидают предстоящего праздника. Кактолько в Подмосковье выпал снег отпрыски звездной пары – Лиза и Гарри отправились играть в снежки во дворе. Также заботливыеродители оборудовали для малышей горку.