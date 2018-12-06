Максим Галкин уже почувствовал новогоднее настроение.
Гуляя по городу, артист засмотрелся на пушистую красавицу.
Максим Галкин уже почувствовал новогоднее настроение.
Гуляя по городу, артист засмотрелся на пушистую красавицу.
Максим опубликовал в личном микроблоге видео, на котором
крупным планом запечатлена гигантская новогодняя елка, густо украшенная разноцветными
шарами, колокольчиками и фонариками. Макушку дерева венчает святящаяся
фигурка.
Артист подумал, что новогодняя красавица отлично бы
смотрелась во дворе его семейного замка в деревне Грязи. "Вот, елку для дома
подобрал – не маловата ли?" – подписал Максим публикацию.
Фолловеры оценили тонкий юмор знаменитости. Кто-то даже
отметил, что у Галкина "губа не дура", раз уж он положил глаз на такое роскошное
дерево.
"😍😁👏👌👍я
бы не отказалась от такой но в наш домик не влезет😂
(здесь и
далее орфография
и пунктуация
авторов сохранены.
– Прим. ред.)",
"Для Вас маловата", "Пойдет, забирай по-тихому", "Максим, если только в спальню
... В гостиную посолиднее надо бы... 😂😂😂", "Под
такую елочку надо дом другой подобрать...до Грязей не дотащите...", " А как же Алла?
Одобрит?", " А потом начнется самое страшное: "выбрось елку", – рассуждали
интернет-обыватели.
Отметим, что в доме
Аллы Пугачевой и Максима Галкина уже во всю ожидают предстоящего праздника. Как
только в Подмосковье выпал снег отпрыски звездной пары – Лиза и Гарри отправились играть в снежки во дворе. Также заботливые
родители оборудовали для малышей горку.