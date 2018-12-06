Снег идёт, и, судя по сообщению МЧС, не сулит ничего хорошего. Такая погода увеличивает риск возникновения происшествия и чрезвычайных ситуаций.

Снег идёт, и, судя по сообщению МЧС, не сулит ничего хорошего. Такая погода увеличивает риск возникновения происшествия и чрезвычайных ситуаций. Возможно обрушение слабоукреплённых рекламных щитов и прочих конструкций, падение деревьев. Граждан просят проявлять осторожность. Кроме того, снег можно налипать на линии электропередач, и приводить к обрывам. Из-за этого населённые пункты могут остаться без света. При возникновении происшествий нужно звонить по номеру 01 (с городского телефона), и на номера 101, и 112 (с мобильного).