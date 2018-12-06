Количество соперников президента Украины Петра Порошенко на предстоящих выборах главы государства увеличивается. На высший государственный пост метит глава комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения, активный участник Евромайдана Ольга Богомолец. По ее словам, она не боится нести ответственность за свои поступки.

Количествосоперников президента Украины Петра Порошенко на предстоящих выборахглавы государства увеличивается. На высший государственный пост метитглава комитета Верховной радыпо вопросам здравоохранения, активный участник Евромайдана ОльгаБогомолец. По ее словам, она не боится нести ответственность за своипоступки."Яхочу стать для украинского народа тем президентом, который гарантируетему справедливость. У нас должен быть гарант не только Конституции, но игарант справедливости", – заявила депутат. Обращение политикаопубликовано на ее странице в Facebook.Онатакже рассказала о своих причинах баллотироваться в президенты. По еесловам, граждане Украины должны получать достойные пенсии, страненеобходим грамотная реформа здравоохранения, а бизнесу – справедливыеналоги.ПользователиСети предположили, что выдвижение Богомолец поддержано Западом. "Впрезиденты Украины собралась баллотироваться Ольга Богомолец – бывший личныйврач Ющенко и один из авторов людоедской медицинской реформы. Неисключено, что Запад делает на нее ставку вместо Тимошенко, на которой, мягко говоря, клейма негде ставить", – написал на своей странице в Twitter Константин Симонов.ОльгаБогомолец родилась в 1966 году в Киеве. Заслуженный врач Украины,доктор медицинских наук. В 2004-2005 годах была личным врачом президентаУкраины Виктора Ющенко, известного своими прозападными взглядами.Богомолецучаствовала в протестах на Майдане зимой 2013-2014 годов, руководиламедицинским обеспечением. В 2014 году она приняла участие впрезидентских выборах и заняла восьмое место с 1,9% голосов.Богомолец– человек небедный. Согласно декларации о доходах за 2015 год, депутатвладеет семью квартирами. Среди имущества значится замок в городе Радомышль Житомирской области.Очередныепрезидентские выборы на Украине пройдут по плану в конце марта 2019года. За несколько месяцев до голосования рейтинг Петра Порошенконаходится на уровне 10-12%.Главу государства опережает лидер"Батькивщины" Юлия Тимошенко, лидер группы "Океан Ельзи"Станислав Вакарчук и актер Владимир Зеленский. Выборы могут бытьсорваны в случае продления военного положения, срок действия которогозаканчивается в конце декабря.