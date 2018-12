Сервис Яндекс.Музыка составил топ-лист самых популярных композиций (Зарубежных и российских – Прим. ред.) 2018 года среди интернет-пользователей. Рейтинг получился очень разношерстный.

Сервис "Яндекс.Музыка" составил топ-лист самых популярныхкомпозиций (Зарубежных и российских – Прим. ред.) 2018 года среди интернет-пользователей. Рейтинг получился очень разношерстный.На первой строчке разместился танцевальный трек от Dynoro иGigi D’Agostino – In My Mind. Второе место заняла композиция BoosinDrunk Groove от MARUV. "Бронза" досталась песне "Медуза" от Matrang.Следующей в рейтинге оказалась "Медина" от Jah Khalib. Замкнулапервую пятерку великолепная Светлана Лобода с драйвовой песней SuperSTAR.Под номером шесть оказалась ангелоподобная девушка Монеточкас композицией "Каждый раз". За ней на седьмом и восьмом местах разместились ДэвидГетта и Sia с треком Flames и Clean Bandit и Demi Lovato с хитом Soloсоответственно. После идет One Kiss Кельвина Харриса и Дуа Липы, а на десятойстрочке – "Цвет настроения синий" Филиппа Киркорова.Составители рейтинга, проанализировав топ-листы предыдущих лет,пришли к выводу, что в прошлом году меломаны отдавали предпочтения зарубежнымисполнителям, а уже в этом голоса распределились поровну. Отметим, что юная певица Монеточка попала в десятку лучшихроссийских композиций с двумя треками: песней "Каждый раз", которая заняла четвертоеместо, разделавшись при этом с сингломКиркорова"Цвет настроения синий", и лиричным треком "Нимфоманка", который разместился на девятой строчке.Ниже "Дни.ру" публикует полный топ-10 лучших треков российскихисполнителей по версии "Яндекс.Музыки".1. Matrang – "Медуза"2. Jah Khalib – "Медина"3. LOBODA – "SuperSTAR"4. Монеточка – "Каждый раз"5. Филипп Киркоров – "Цвет настроения синий"6. Елена Темникова – "Не модные"7. RASA – "Под фонарём"8. Егор Крид – "Миллион алых роз"9. Монеточка – "Нимфоманка"10. HammAli & Navai – "Пустите меня натанцпол"