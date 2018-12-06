Американская компания SpaceX впервые не смогла посадить возвращаемую первую ступень ракеты Falcon 9. На ней вышла из строя система управления рулями, и ракета начала раскручиваться.

Американская компания SpaceX впервые не смогла посадить возвращаемую первую ступень ракеты Falcon 9. На ней вышла из строя система управления рулями, и ракета начала раскручиваться. Вращение удалось остановить за счет двигателей, но команда приняла решение не сажать ступень на космодром как обычно, передает телеканал "Россия 24". Ее без повреждений приводнили в океане. Видео инцидента обнародовано в Сети.Это — первая неудача SpaceX с тех пор, как компания закончила испытания и стала возвращать ступени. Космической корабль Dragon, который выводили на орбиту с помощью Falcon 9, запущен успешно. Его стыковка с МКС назначена на 8 декабря.Возвращение первой ступени ракеты-носителя – идея Илона Маска, основателя SpaceX. Ступень, выполнившая свою часть работы по разгону корабля, отделяется на 70-километровой высоте и приземляется на плавающую платформу. В SpaceX ожидают, что при повторном использовании первой ступени стоимость запусков снизится на 30 процентов.