Недавняя
провокация Украины в Керченском проливе может привести к серьезным
последствиям для всего евразийского континента. Политолог Олег Соскин не
исключает, что задержание моряков ВМС Незалежной спровоцирует ядерную войну.
Недавняя
провокация Украины в Керченском проливе может привести к серьезным
последствиям для всего евразийского континента. Политолог Олег Соскин не
исключает, что задержание моряков ВМС Незалежной спровоцирует ядерную войну.
Эксперт прокомментировал слова командующего ВМС Украины Игоря Воронченко,
который заявил, что готов сидеть в тюрьме в России вместо арестованных
моряков. Соскин посчитал инициативу военного правильной и подчеркнул,
что командир должен отвечать за подчиненных.
"В принципе, так можно поступать. Такие случаи известны из практики", – цитирует эксперта .
Соскин
считает, что России не следует удерживать украинских моряков, поскольку
это может ухудшить и без того непростое внешнеполитическое положение
Москвы. "Их надо просто выпустить, чтобы не было взрывоопасной ситуации,
грозящей евразийской войной с переходом в ядерную", – заявил политолог.
Провокация
украинских ВМС произошла 25 ноября. Бронекатера
"Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" вторглись в
территориальные воды России. Кроме моряков, на кораблях находились
сотрудники Службы безопасности Украины. Вскоре суда были
задержаны пограничной охраной ФСБ и доставлены в порт Керчь. Экипажи были арестованы на два месяца.
Инцидент был использован руководством Незалежной
для введения в стране военного положения. Эксперты не исключают, что
Киев решится на новую провокацию и в очередной раз обвинит Москву.
На
этом фоне появились сообщения о готовности НАТО ввести корабли в
Азовское море. По словам политолога Александра Суркова, Запад готов
поддержать Киев в регионе, но для этого Украина должна разорвать
соглашение с Россией о совместном использовании Азовского моря.