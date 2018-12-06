Недавняя провокация Украины в Керченском проливе может привести к серьезным последствиям для всего евразийского континента. Политолог Олег Соскин не исключает, что задержание моряков ВМС Незалежной спровоцирует ядерную войну.

Недавняяпровокация Украины в Керченском проливе может привести к серьезнымпоследствиям для всего евразийского континента. Политолог Олег Соскин неисключает, что задержание моряков ВМС Незалежной спровоцирует ядерную войну.Эксперт прокомментировал слова командующего ВМС Украины Игоря Воронченко,который заявил, что готов сидеть в тюрьме в России вместо арестованныхморяков. Соскин посчитал инициативу военного правильной и подчеркнул,что командир должен отвечать за подчиненных."В принципе, так можно поступать. Такие случаи известны из практики", – цитирует эксперта .Соскинсчитает, что России не следует удерживать украинских моряков, посколькуэто может ухудшить и без того непростое внешнеполитическое положениеМосквы. "Их надо просто выпустить, чтобы не было взрывоопасной ситуации,грозящей евразийской войной с переходом в ядерную", – заявил политолог.Провокацияукраинских ВМС произошла 25 ноября. Бронекатера"Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" вторглись втерриториальные воды России. Кроме моряков, на кораблях находилисьсотрудники Службы безопасности Украины. Вскоре суда былизадержаны пограничной охраной ФСБ и доставлены в порт Керчь. Экипажи были арестованы на два месяца.Инцидент был использован руководством Незалежнойдля введения в стране военного положения. Эксперты не исключают, чтоКиев решится на новую провокацию и в очередной раз обвинит Москву.Наэтом фоне появились сообщения о готовности НАТО ввести корабли вАзовское море. По словам политолога Александра Суркова, Запад готовподдержать Киев в регионе, но для этого Украина должна разорватьсоглашение с Россией о совместном использовании Азовского моря.