Сооснователь Microsoft Билл Гейтс опубликовал на своем сайте список из пяти полюбившихся ему книг, которые вышли в 2018 году. Художественных произведений в этом рейтинге не оказалось.В первую очередь, Гейтс рекомендует почитать мемуары историка Тары Уэстовер "Образованная" (Educated), которая рассказывает о своей жизни в семье мормонов. Американка повествует о том, как ей удалось получить философское образование в Кембридже вопреки убеждениям родственников.Также миллиардер советует произведение "Плохая кровь" ("Bad Blood") журналиста Джона Каррейру. Она посвящена компании Theranos, основательница которой Элизабет Холмс обещала, что с помощью небольшого количества крови фирма сможет сделать ее подробный анализ. Холмс подверглась критике и едва спасла свой бизнес.На третьем месте в списке Гейтса книга "21 урок для XXI века» ("21 Lessons For The 21st Century) Юваля Ноя Харари. Филантроп отмечает, что эта книга помогла ему разобраться в устройстве современного мира.Наконец, пятую позицию в хит-параде Гейтса занимает "Путеводитель по медитации и осознанности" ("The Headspace Guide To Meditation And Mindfulness") Энди Паддикомба. Автор рассказывает о приходе к буддизму и дает советы по медитации, которой в последнее время увлекся сооснователь Microsoft.