Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных неординарная
личность. Об этом говорит не только его внешний вид, но и публикации в Сети.
Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных неординарная
личность. Об этом говорит не только его внешний вид, но и публикации в Сети.
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram,
в приложении Stories Денис Шальных опубликовала провокационный снимок. На фото
запечатлен металлический медицинский лоток, наполненный окровавленными ватными
дисками и упаковками от лекарственных средств.
Судя по окружающей обстановке кадр был сделан в лечебном
учреждении. "После удаления пениса. Больше никакого секса", -
подписал снимок на английском языке Денис.
"А как же внуки?!" – закричала бы Елена Яковлева, если бы это
заявление Шальных оказалось правдой. Однако, скорее всего, Денис, который с
удовольствием шокирует своих подписчиков, так шутит.
В следующих опубликованных видео он появился с маленьким медицинским
пластырем на правой скуле. Надо полагать, сын актрисы в очередной раз
модифицировал свое тело. Или, как вариант, он немного покалечился, поэтому обратился к врачам.
Напомним, ранее молодой человек увлекался татуировками. Рисунками
покрыта большая часть его тела. В свою очередь Елена Яковлева признавалась в
интервью, что Денис уже давно пожалел, что набил так много и даже начал их
сводить.
Отметим, что за необычный
внешний вид Шальных получил прозвище "фрик". В личном микроблоге Денис как-то отметил,
что ему обидно слышать такое в свой адрес.