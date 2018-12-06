Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных неординарная личность. Об этом говорит не только его внешний вид, но и публикации в Сети.

Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных неординарнаяличность. Об этом говорит не только его внешний вид, но и публикации в Сети.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram,в приложении Stories Денис Шальных опубликовала провокационный снимок. На фотозапечатлен металлический медицинский лоток, наполненный окровавленными ватнымидисками и упаковками от лекарственных средств.Судя по окружающей обстановке кадр был сделан в лечебномучреждении. "После удаления пениса. Больше никакого секса", -подписал снимок на английском языке Денис."А как же внуки?!" – закричала бы Елена Яковлева, если бы этозаявление Шальных оказалось правдой. Однако, скорее всего, Денис, который судовольствием шокирует своих подписчиков, так шутит.В следующих опубликованных видео он появился с маленьким медицинскимпластырем на правой скуле. Надо полагать, сын актрисы в очередной размодифицировал свое тело. Или, как вариант, он немного покалечился, поэтому обратился к врачам.Напомним, ранее молодой человек увлекался татуировками. Рисункамипокрыта большая часть его тела. В свою очередь Елена Яковлева признавалась винтервью, что Денис уже давно пожалел, что набил так много и даже начал ихсводить.Отметим, что за необычныйвнешний вид Шальных получил прозвище "фрик". В личном микроблоге Денис как-то отметил,что ему обидно слышать такое в свой адрес.