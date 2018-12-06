Спортивный комментатор Василий Уткин высказался об итогах слушания дела футболистов в Тверском суде Москвы 5 декабря. Он назвал вердикт служителей Фемиды омерзительным.

Спортивный комментаторВасилий Уткин высказался об итогах слушания дела футболистов вТверском суде Москвы 5 декабря. Он назвал вердикт служителей Фемиды омерзительным.Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия, настаивавшего на продлении срока заключения игроков, младшего брата форварда Кирилла Кокорина и их друга Александра Потасовицкого. Фигурантов громкого дела оставили под арестом до 8 февраля."По-моему, это омерзительно", – написал Уткин в своем Telegram-канале. Он напомнил, что речь идет не о наказании, а о мере пресечения. "Не понимаю я, во-первых, как в таком простом и очевидном деле можно не разобраться за два месяца", – отметил журналист.Он добавил, что допускает бюрократию и волокиту, "но совершенно очевидно, что с обвиняемыми никаких следственных действий уже не будет". По мнению Уткина, спортсмены все равно не скроются, поскольку у обоих заключены миллионные контракты.Комментатор не понимает, зачем нужно содержать Александра Кокорина и Павла Мамаева в казенном учреждении в том числе за его деньги. "Я очень не удовлетворен тем, как вы прожираете мои налоги, дармоеды", – резюмировал Василий Уткин.Напомним, футболисты Кокорин и Мамаев 8 октября устроили две драки в столице. По решению суда спортсмены ранее были заключены под стражу до 8 декабря.