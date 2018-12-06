Русского дома – официальной резиденции российской делегации – на Всемирном экономическом форуме в Давосе не будет. Ранее Олегу Дерипаске, Виктору Вексельбергу и главе ВТБ Андрею Костину отказали в участии в форуме.

"Русского дома" – официальной резиденции российской делегации – в Давосе не будет.Проект готовил Росконгресс. Планировалось, что резиденция будет работать с 21 по 25 января 2019 года в рамках Всемирного экономического форума. Это была ежегодная площадка для встреч и партнерского диалога. Однако из-за ограничений на участие российских бизнесменов в форуме Росконгресс прекратил подготовку проекта, сообщает РИА Новости.Ранее Олегу Дерипаске, Виктору Вексельбергу и главе ВТБ Андрею Костину отказали в участии в Давосском форуме. Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия откажется от участия, если не будут сняты ограничения с российских бизнесменов.Позже президент России Владимир Путин сказал, предприниматели сами вправе решать ехать им на форум или нет. Также он подчеркнул, что неучастие российской делегации не скажется на авторитете нашей страны в мировой экономике.