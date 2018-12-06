Эсминец Военно-морских сил США McCampbell демонстративно прошел поблизости от базы Тихоокеанского флота России в заливе Петра Великого. То, что задумывалось как демонстрация силы, вызвало у россиян смех.

Эсминец Военно-морских сил США McCampbell демонстративно прошел поблизости от базы Тихоокеанского флота России в заливе Петра Великого. То, что задумывалось как демонстрация силы, вызвало у россиян смех.Многие эксперты успели заметить, что в своих внешнеполитических шагах американские президенты большое внимание уделяют разнообразным провокациям. И нынешний глава Белого дома, Дональд Трамп, исключением из правил не стал. Именно поэтому в окрестностях базы Тихоокеанского флота России в заливе Петра Великого появился американский военный корабль.При этом в Военно-морских силах США даже не стали скрывать, что целью маневров является демонстрация силы. "McCampbell проплыл в окрестностях залива Петра Великого, чтобы бросить вызов чрезмерным морским претензиям России и поддержать права, свободы и законное использование моря", – цитирует "" представителя ведомства Рейчел Макмарр.Она добавила, что подобные маневры будут проводиться и в дальнейшем. "Эти операции демонстрируют, что США будут осуществлять полеты, направлять корабли и осуществлять операции везде, где это позволено международным правом", – цитирует представителя Тихоокеанского флота ВМС США.Впрочем, то, что должно было быть демонстрацией силы, в России восприняли как неудавшуюся и глупую провокацию. "Смелый" поступок американских моряков стал поводом для шуток, передает . Так, многие пользователи Сети заметили, что несмотря на весь гонор, в территориальные воды американский эсминец так и не зашел."США опускаются ниже плинтуса, детский лепет – я прошел вдоль твоего забора, значит я крутой", "Это чего, типа напугать пытались? Блин, ну как дети малые... Проплыл в водах общего пользования, а уж гонору-то, гонору... Герои. Штаны-то хоть у всех сухие?", – иронизировали комментаторы.