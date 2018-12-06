На нем можно будет доехать до Мира и Горького

На нем можно будет доехать до Мира и ГорькогоГородской отдел транспорта и связи разработал новый автобусный маршрут по просьбам жителей Энергетика. Андрей Шохин согласовал этот проект. Социальный маршрут № 29-С поедет уже в следующий понедельник, 10 декабря.Таким образом, мэрия поддержала жителей микрорайона, которые очень просили обеспечить им возможность без пересадок добираться до Мира и Горького, где расположены школы и университеты, больницы и поликлиники. График движения автобусов № 29-С утвердят в соответствии с условиями временного муниципального контракта, который подпишут с компанией «АДМ».Схема маршрута № 29-С - .