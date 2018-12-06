На днях в УВД города Красногорска Московской области прошла очная
ставка между певцом Александром Серовым и экс-участницей шоу Дом-2 Дарьей
Друзьяк. И уже сегодня, 5 декабря, девушка, которой, к слову, грозит тюрьма, стала участницей
шоу Прямой эфир телеканала Россия 1.
На днях в УВД города Красногорска Московской области прошла очная
ставка между певцом Александром Серовым и экс-участницей шоу "Дом-2" Дарьей
Друзьяк. И уже сегодня, 5 декабря, девушка, которой, к слову, грозит тюрьма, стала участницей
шоу "Прямой эфир" телеканала "Россия 1".
За скандалом вокруг народного артиста Александра Серова уже
несколько месяцев наблюдает вся страна. Дарья Друзьяк заявила, что певец изнасиловал
ее и насильно удерживал в квартире. Блондинка рассказывала, что в результате этой
связи она забеременела, однако позже выяснилось, что в положении она не была. В ответ Серов написал заявление в Следственный комитет. ОН обвинил девушку в краже внушительной суммы денег.
"Меня объявили в розыск. Мы с адвокатом добровольно приехали
в УВД Красногорска, я прошла допрос. Я прохожу по двум статьям. Кража крестика
и веревочки. Веревочку он оценил в тысячу рублей, а крестик в семь тысяч. У
следователя к нему, на самом деле, очень много вопросов. Он сначала говорит
одно, а потом другое, меняет свои показания", – рассказала в студии Дарья.
Она отметила, что Александр появился в полицейском участке,
сидя в инвалидном кресле. Он выглядел очень плохо, поэтому она сначала почувствовала
жалость к народному артисту. Однако со временем Друзьяк поняла, что Серов не
так уж и немощен. Она заявила, что вокалист симулирует. Гневаясь, он вскакивал с места и был очень агрессивен. "Говорил:
"Тварь! Тебя надо об стену ударить!" – цитировала артиста экс–участница
телестройки.
Друзьяк уверена, что ее история достойна обсуждения на
федеральных каналах. "Я олицетворение всех женщин, которых он обидел, которым
он навредил", – с гордостью отметила она. Дарья заявила, что Александр самоутверждается
за счет представительниц слабого пола : "это поведение обиженного мужчины".
Адвокат народного
артиста Алексей Степанов вышел на связь со студией по Скайпу. Он отметил, что на очной ставке его подзащитный вел себя
спокойно и никого не оскорблял – это отражено в протоколе допроса. По словам
юриста, Друзьяк подозревают в хищении 320 тысяч рублей из квартиры певца,
которые тот планировал потратить на лечение.
Также Степанов отметил, что у экс-жительницы "Дома-2" уже
была судимость за кражу. В ответ Друзьяк сообщила, что разговаривать о прошлом будет говорить только в присутствии своего адвоката.
В конце программы Дарья подарила артисту деревянную опорную
трость для ходьбы. Девушка заботливо украсила презент пышным бантом. Она намекнула, что это жест, говорящий о примирении.