На днях в УВД города Красногорска Московской области прошла очная ставка между певцом Александром Серовым и экс-участницей шоу Дом-2 Дарьей Друзьяк. И уже сегодня, 5 декабря, девушка, которой, к слову, грозит тюрьма, стала участницей шоу Прямой эфир телеканала Россия 1.

На днях в УВД города Красногорска Московской области прошла очнаяставка между певцом Александром Серовым и экс-участницей шоу "Дом-2" ДарьейДрузьяк. И уже сегодня, 5 декабря, девушка, которой, к слову, грозит тюрьма, стала участницейшоу "Прямой эфир" телеканала "Россия 1".За скандалом вокруг народного артиста Александра Серова уженесколько месяцев наблюдает вся страна. Дарья Друзьяк заявила, что певец изнасиловалее и насильно удерживал в квартире. Блондинка рассказывала, что в результате этойсвязи она забеременела, однако позже выяснилось, что в положении она не была. В ответ Серов написал заявление в Следственный комитет. ОН обвинил девушку в краже внушительной суммы денег."Меня объявили в розыск. Мы с адвокатом добровольно приехалив УВД Красногорска, я прошла допрос. Я прохожу по двум статьям. Кража крестикаи веревочки. Веревочку он оценил в тысячу рублей, а крестик в семь тысяч. Уследователя к нему, на самом деле, очень много вопросов. Он сначала говоритодно, а потом другое, меняет свои показания", – рассказала в студии Дарья.Она отметила, что Александр появился в полицейском участке,сидя в инвалидном кресле. Он выглядел очень плохо, поэтому она сначала почувствовалажалость к народному артисту. Однако со временем Друзьяк поняла, что Серов нетак уж и немощен. Она заявила, что вокалист симулирует. Гневаясь, он вскакивал с места и был очень агрессивен. "Говорил:"Тварь! Тебя надо об стену ударить!" – цитировала артиста экс–участницателестройки.Друзьяк уверена, что ее история достойна обсуждения нафедеральных каналах. "Я олицетворение всех женщин, которых он обидел, которымон навредил", – с гордостью отметила она. Дарья заявила, что Александр самоутверждаетсяза счет представительниц слабого пола : "это поведение обиженного мужчины".Адвокат народногоартиста Алексей Степанов вышел на связь со студией по Скайпу. Он отметил, что на очной ставке его подзащитный вел себяспокойно и никого не оскорблял – это отражено в протоколе допроса. По словамюриста, Друзьяк подозревают в хищении 320 тысяч рублей из квартиры певца,которые тот планировал потратить на лечение.Также Степанов отметил, что у экс-жительницы "Дома-2" ужебыла судимость за кражу. В ответ Друзьяк сообщила, что разговаривать о прошлом будет говорить только в присутствии своего адвоката.В конце программы Дарья подарила артисту деревянную опорнуютрость для ходьбы. Девушка заботливо украсила презент пышным бантом. Она намекнула, что это жест, говорящий о примирении.