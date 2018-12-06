Юрий Дудь отверг обвинения в плагиате при подготовке интервью с актером Сергеем Буруновым. Блогер опубликовал два текста, чтобы сомневающиеся могли найти отличия.

Юрий Дудь отверг обвинения в плагиате при подготовкеинтервью с актером Сергеем Буруновым. Блогер опубликовал два текста, чтобы сомневающиесямогли найти отличия.Журналистка и основательница проекта "КиноТест"Александра Франк заявила, что во время интервью с актером Сергеем БуруновымЮрий Дудь задал украденные у нее вопросы. Блогер признал, что при подготовкевыпуска ему предложили расшифровку разговора с актером, подготовленную длявидеопроекта Франк – которая согласилась на использование ее материалов.Франк после публикации интервью возмущенно заявила, что Дудь"украл три четверти" ее вопросов. Дудь назвал эти обвинениянеобоснованными. Журналист опубликовал расшифровку разговора Александры Франк иСергея Бурунова. Блогер подчеркнул, что это самый короткий способ закрыть вопрос. "Всем,кому это вдруг интересно, может посчитать, сколько вопросов мы повторяем заАлександрой (мы насчитали ровно 0)", – написал Дудь в Facebook.Беседа Сергея Бурунова и журналиста Юрия Дудя была опубликована на YouTube вчера, 5 декабря. Артист много говорил о личном. Он расчувствовался, когда вспомнил о покойной матери, которая умерла в 2010 году от рака. Бурунов признался, что потеря родного человека стала для него настоящей травмой, с которой он не мог справиться больше года.Сергей Бурунов также рассказал Дудю, что 2014 и 2015 годы стали для него достаточно тяжелыми. Продюсеры считали его мастером пародийного жанра и не брали в серьезные проекты. Однако, по словам Бурунова, все изменилось благодаря роли полковника МВД Володи Яковлева в телевизионном сериале "Полицейский с Рублевки".