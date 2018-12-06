Это повышает надежность электросетевого комплекса Владимирской области

Это повышает надежность электросетевого комплекса Владимирской областиЭнергетики филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Владимирэнерго» продолжают реализацию технических мероприятий, повышающих надёжность электроснабжения населённых пунктов Владимирской области.В частности, в рамках мероприятий по техперевооружению электросетевого комплекса, широко применяются элементы цифровой сети - реклоузеры. В текущем году на воздушных линиях (ВЛ) напряжением 6 и 10 киловольт (кВ) в Киржачском, Петушинском, Судогодском, Гусь-Хрустальном, Ковровском, Селивановском и Гороховецком районах было установлено 25 реклоузеров. Таким образом была существенно повышена надежность электроснабжения целого ряда поселений, фермерских хозяйств и коттеджно-дачных посёлков.При наличии реклоузеров, в случае нештатной ситуации, из строя выводится только повреждённый участок ВЛ и автоматически включается резервирование, что способствует значительному снижению времени перерывов электроснабжения и количества отключенных потребителей. Помимо этого, к реклоузерам полностью исключен несанкционированный доступ, а их вакуумные выключатели не требуют обслуживания в течение всего срока эксплуатации.Также, филиал «Владимирэнерго» ведет работу, направленную на повышение уровня удалённой наблюдаемости основных питающих центров – подстанций 35-110 кВ. Данные энергообъекты, в количестве 142 единиц, расположены в каждом районе Владимирской области. До конца текущего года все подстанции будут оснащены техническими комплексами, обеспечивающими их наблюдаемость, что позволит снизить время реагирования на возникновение нарушения в работе оборудования и быстрее приступить к его ликвидации.