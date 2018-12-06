Ведущий форвард футбольной сборной Бельгии и английского клуба Челси Эден Азар может уже летом следующего года оказаться в составе одного из испанских грандов. Мадридский Реал имеет виды на бельгийца и, по сведениям из источников, близких к руководству, готов заплатить за Азара 170 млн евро.

Ведущий форвард футбольной сборной Бельгии и английского клуба "Челси" Эден Азар может уже летом следующего года оказаться в составе одного из испанских грандов. Мадридский "Реал" имеет виды на бельгийца и, по сведениям из источников, близких к руководству, готов заплатить за Азара 170 млн евро.Правда, между клубами, как сообщает испанское издание As, продолжается торг. Так, по некоторым сведениям, в сделку по Азару может быть включен еще один игрок "аристократов" – полузащитник Матео Ковачич, имеющий австрийское и хорватское гражданство. Тем не менее, журналисты настаивают, что бельгиец с очень высокой степенью вероятности может перебраться в Ла Лигу.