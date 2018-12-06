Из Энергетика снова по Горького и Мира. Жителям отдалённого микрорайона возвращают привычный автобусный маршрут. Как и раньше он будет социальным. Только теперь это будет № 29.

Из Энергетика снова по Горького и Мира. Жителям отдалённого микрорайона возвращают привычный автобусный маршрут. Как и раньше он будет социальным. Только теперь это будет № 29.Как пишет пресс-служба мэрии, власть услышала жителей Энергетика. Люди жаловались, что после изменения 21-го маршрута, они с детьми не могут без пересадок добраться до нужной больницы, до школ и детских садов. 29-ые автобусы начнут ходить с понедельника, 10-го декабря. Правда, судя по схеме, не до Доброго, а до Плавательного бассейна. В то же время 21-ый маршрут из Энергетика по-прежнему будет идти через Рокадную дорогу, поскольку тоже оказался востребованным. И менять его не будут. Маршрутом пользуются люди, работающие на улице Тракторной.